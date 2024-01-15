ДБР провело обшуки в одному з райсудів Києва: до чого тут екснардеп Жеваго

15 січня співробітники ДБР прийшли з обшуками в один із київських районних судів у межах розслідування справи про привласнення майна власниками та менеджментом банку Фінанси та Кредит.

Як відомо, головним фігурантом у справі є екснардеп та акціонер цієї фінустанови Костянтин Жеваго, якого підозрюють в організації механізму розтрати $113 млн банку Фінанси та Кредит, що завдало шкоди інтересам держави та вкладників.

За даними слідства, щоб уникнути кримінальної відповідальності, бізнесмен звернувся по допомогу до судді цього столичного райсуду.

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Обшуки проводилися у службових кабінетах судді, звідки вилучили речові докази.

У ДБР зауважили, що проведення слідчих дій у приміщенні суду жодним чином не пов’язане із виконанням своїх службових обов’язків та здійсненням законного судочинства цим суддею, як і не має на меті здійснення тиску на нього.

– Досудове розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України, – пояснили в Бюро.

Що відомо про справу Жеваго

17 вересня 2015 року НБУ визнав банк Фінанси та Кредит неплатоспроможним. На момент ухвалення рішення щодо банкрутства 97,67% акцій банку належали Костянтину Жеваго.

У вересні 2019 року Жеваго заочно вручили підозру в справі про розтрату 2,5 млрд грн банку Фінанси та Кредит. А у жовтні того ж року його оголосили у розшук.

Костянтина Жеваго затримали наприкінці грудня 2022 року на елітному курорті Куршевель у Франції на запит України. Проте місцевий суд відмовив у його екстрадиції.

Станом на сьогодні накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з Жеваго: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року арештовані активи на понад 300 млн грн передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

У липні 2023 року на Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління АТ Банк Фінанси та Кредит – спільника Жеваго у відмиванні коштів.

Жеваго є фігурантом багатьох справ. Остання підозра оголошена у серпні 2023 року. Вона стосується спроби підкупу голови та суддів Верховного суду України.

Джерело : ДБР

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