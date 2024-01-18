Не является инструментом мобилизации: в Центре занятости объяснили наличие вакансий Сил обороны

Вакансии Сил обороны на сайте Центра занятости не являются инструментом мобилизации, поскольку они имеют добровольную основу.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

— То, что касается вакансий Сил обороны — это действительно добровольное согласие человека. То есть эти вакансии не будут означать обязательность и условия подходящей работы, такие как были обычно. То есть наша цель — просто предложить людям (работу, — Ред.), — говорит она.

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Кроме того, Жовтяк отметила, что среди военных вакансий есть и гражданские, например, повар, водители, менеджер закупок, медсестра и т.д.

— И это, как правило, не означает, что человек будет именно, условно говоря, в зоне боевых действий. Наша миссия — помочь с таким поиском, но это сугубо добровольно для людей. Мы хотим объяснить, чтобы наши люди, которые обращаются в службу занятости, (иногда они не имеют статуса безработного, они просто ищут работу), чтобы они не расценивали это как мобилизацию. Это чисто их добровольный поиск работы, — объясняет она.

Также Жовтяк добавила, что в прошлом году был запущен Единый портал вакансий на сайте службы занятости, в котором сочетаются предложения работы от Государственной службы занятости и передовых сайтов поиска работы, таких как Work.ua, Robota.ua, PidBir и Jooble и не только.

— Это было сделано для того, чтобы упростить для людей поиск работы и чтобы это было в одном источнике поиска, — говорит она.

На сегодня ежедневно обновляется портал вакансий, и сейчас на Едином портале вакансий есть около 200 тыс. предложений работы. Однако только 1 тыс. из них — это вакансии Сил обороны.

— То, что касается нашего меморандума, он означает, что просто с помощью технических средств с сайта Robota.ua на Едином портале вакансий создана отдельная подгруппа, как вакансии Сил обороны, в которую выгружаются именно вакансии, которые есть на сайте Robota.ua. На сегодня там около 1 тыс. вакансий. Наша цель — приобщиться к помощи подбора кандидатов для Сил обороны на основе рекрута, — подчеркнула она.

И в этом случае, если человек отказывается от двух предложений подходящей работы, ему не приостанавливают статус безработного.

— На сегодня мы уже давно меняем наш стереотип работы и стараемся подобрать работу человеку, которую действительно он желает, — добавила Жовтяк.

Напомним, что ранее в Минобороны сообщили, что Центры занятости будут предлагать безработным вакансии в ВСУ.

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