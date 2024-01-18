Не є інструментом мобілізації: у Центрі зайнятості пояснили наявність вакансій Сил оборони

Вакансії Сил оборони на сайті Центру зайнятості не є інструментом мобілізації, оскільки вони мають добровільну основу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

– Те, що стосується вакансій Сил оборони – це дійсно добровільна згода людини. Тобто ці вакансії не будуть означати обов’язковість і умови підхожої роботи, такі як були зазвичай. Тобто наша мета – просто запропонувати людям (роботу, – Ред.), – каже вона.

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Крім того, Жовтяк наголосила, що серед військових вакансій є і цивільні, наприклад, кухар, водії, менеджер закупівель, медсестра тощо.

– І це, зазвичай, не означає, що людина буде саме, умовно кажучи, у зоні бойових дій. Наша місія – допомогти з таким пошуком, але це суто добровільно для людей. Ми хочемо пояснити, щоб наші люди, які звертаються до служби зайнятості, (інколи вони не мають статусу безробітного, вони просто шукають роботу), щоб вони це не розцінювали як мобілізацію. Це суто їх добровільний пошук роботи, – пояснює вона.

Також Жовтяк додала, що минулого року був запущений Єдиний портал вакансій на сайті служби зайнятості, в якому поєднуються пропозиції роботи від Державної служби зайнятості й передових сайтів пошуку роботи, як-от Work.ua, Robota.ua, PidBir та Jooble тощо.

– Це було зроблено для того, щоб спростити для людей пошук роботи і щоб це було в одному джерелі пошуку, – каже вона.

На сьогодні щодня оновлюється портал вакансій, і наразі на Єдиному порталі вакансій є близько 200 тис. пропозицій роботи. Проте лише 1 тис. з них – це вакансії Сил оборони.

– Те, що стосується нашого меморандуму, він означає, що просто за допомогою технічних засобів з сайту Robota.ua на Єдиному порталі вакансій створена окрема підгрупа, як вакансії Сил оборони, в яку вивантажуються саме вакансії, які є на сайті Robota.ua. На сьогодні там близько 1 тис. вакансій. Наша мета – долучится до допомоги підбору кандидатів для Сил оборони на засадах рекруту, – наголосила вона.

І в цьому випадку, якщо людина відмоляється від двох пропозицій підхожої роботи, їй не призупиняється статус безробітного.

– На сьогодні ми вже давно змінюємо наш стереотип роботи і намагаємося підібрати роботу людині, яку дійсно вона бажає, – додала Жовтяк.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони повідомили, що Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії у ЗСУ.

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