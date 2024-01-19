Карта боевых действий на 19 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 19 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 19 января 2024 года

Ситуация в Украине на 19 января 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины отбили 18 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 15 вражеских атак у Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще восемь атак – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки оккупантов неподалеку от Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

ВСУ стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 вражеских атак в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак – возле Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили четыре атаки армии РФ западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские военные отбили пять атак захватчиков западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки враг 11 раз тщетно штурмовал позиции украинских войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 19 января 2024

личного состава – около 374 520 (+920),

танков ‒ 6 167 (+20),

боевых бронированных машин ‒ 11 445 (+35),

артиллерийских систем – 8 854 (+19),

реактивных систем залпового огня – 966,

средств противовоздушной обороны ‒ 654 (+1),

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 929 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 818,

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 831 (+37),

специальной техники – 1 384 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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