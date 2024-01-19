Карта бойових дій на 19 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 19 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 19 січня 2024 року

Ситуація в Україні на 19 січня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили 18 атак загарбників поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 ворожих атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще вісім атак – у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили дві атаки окупантів неподалік Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони упродовж минулої доби відбили 27 ворожих атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак – біля Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили чотири атаки армії РФ західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили п’ять атак загарбників західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Упродовж минулої доби ворог 11 разів марно штурмував позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 19 січня 2024

особового складу ‒ близько 374 520 (+920),

танків ‒ 6 167 (+20),

бойових броньованих машин ‒ 11 445 (+35),

артилерійських систем – 8 854 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 966,

засобів протиповітряної оборони ‒ 654 (+1),

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 929 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 818,

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 831 (+37),

спеціальної техніки ‒ 1 384 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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