В войне нет одного победителя! Зеленский ответил на заявление Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News объяснил, чем опасно заявление Дональда Трамп о том, что он якобы завершит войну за 24 часа в случае переизбрания президентом США.

— Это очень опасно. Я объясню. Он самостоятельно будет принимать решения без обеих сторон, то есть без нас. Если он говорит такое публично, это немного пугает, хотя я видел много всего, но это меня реально немного напрягает. Потому что это говорит о том, что если его идея не будет работать для нашего народа, то он сделает все, чтобы достичь донесения своей идеи, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это так же, если бы я сказал, что в войне против РФ я один могу победить, но это ложь.

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— Потому что в войне против России может победить Украина, и каждый из нас будет частью этой победы. В войне нет одного победителя!…. Один человек не способен это сделать. Значит, это за счет чего-то… И здесь наступает то напряжение, о котором я сказал: за счет чего и кого? — добавил Зеленский.

16 января Дональд Трамп заверил своих избирателей, что “быстро решит проблему военного конфликта” в Украине, поскольку, по его словам, прекрасно ладит с кремлевским диктатором Путиным.

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