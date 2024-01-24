За бизнесмена Мазепу внесли залог, он вышел из-под стражи — СМИ
Украинский бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи после внесения залога в размере 21 млн грн.
Такое решение принял Апелляционный суд Киева 23 января после рассмотрения заявления адвокатов подозреваемого.
Ранее суд снизил сумму залога с почти 350 млн грн до 21 млн.
Защитники представили суду десять писем от потенциальных поручителей Игоря Мазепы, среди которых оказался и нардеп Андрей Герус.
— Что касается риска уклонения от органа досудебного расследования и суда. Мазепа в течение уголовного производства около 80 раз уезжал за границу и возвращался. Поэтому никакого риска выезда и укрывательства нет, — пояснил позицию защиты адвокат Тарас Пошиванюк.
Что известно о деле Мазепы
18 января основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украинско-польской границы в пункте пропуска Шегини.
В разных регионах Украины правоохранители задержали еще трех других фигурантов, в частности брата Мазепы.
В ГБР отметили, что преступную организацию, которая противоправно завладела более 7 га земель, где расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, разоблачили в конце ноября 2023 года. Установлено, что в нее входили почти 20 человек.