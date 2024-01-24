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За бізнесмена Мазепу внесли заставу, він вийшов з-під варти – ЗМІ

За бізнесмена Мазепу внесли заставу, він вийшов з-під варти – ЗМІ
Фото: УНІАН

Український бізнесмен Ігор Мазепа вийшов з-під варти після внесення застави у розмірі 21 млн. грн.

Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Києва 23 січня після розгляду заяви адвокатів підозрюваного.

Раніше суд знизив суму застави з майже 350 млн грн. до 21 млн грн.

Зараз дивляться

Захисники представили суду десять листів від потенційних поручників Ігоря Мазепи, серед яких і нардеп Андрій Герус.

— Щодо ризику ухилення від органу досудового розслідування та суду. Мазепа протягом кримінального провадження близько 80 разів виїжджав за кордон і повертався. Тому жодного ризику виїзду та приховування немає, – пояснив позицію захисту адвокат Тарас Пошиванюк.

Що відомо про справу Мазепи

18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час проходження українсько-польського кордону у пункті пропуску Шегині.

У різних регіонах України правоохоронці затримали ще трьох інших фігурантів, зокрема брата Мазепи.

У ДБР зазначили, що злочинну організацію, яка протиправно заволоділа понад 7 га земель, де розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, викрили наприкінці листопада 2023 року. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

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Джерело: Суспільне
Ігор Мазепа, арешт, Суд
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