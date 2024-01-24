Третий удар РФ по Харькову и новая помощь от союзников: главные события ночи 24 января

Войска РФ поздно вечером во вторник, 23 января, в третий раз за сутки атаковали Харьков. МВД сообщает о девяти пострадавших, среди которых ребенок.

На республиканских праймериз в Нью-Гемпшире Трамп побеждает Никки Хейли.

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Ракетный удар по Харькову

23 января поздно вечером россияне в третий раз за сутки обстреляли город. Предварительно, ударили ракетами С-300.

Атаковали Киевский район Харькова, также обнаружили попадание в Холодногорском районе.

— Известно о 9 пострадавших, среди них — 4-летний ребенок. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение, — сообщили в МВД.

Трамп побеждает Хейли на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в Нью-Хэмпшире однопартийку Никки Хейли.

По результатам подсчета 81% голосов, за Трампа проголосовали 54,8% избирателей, за Хейли — 43,6%.

Агентство AP также назвало президента Джо Байдена победителем праймериз Демократической партии.

Хотя Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени, около 70% избирателей из 37 тысяч вручную вписали его имя.

— Убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо, — отмечает AP.

Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО

23 января Большое национальное собрание Турции после четырехчасовых дебатов ратифицировало вступление Швеции в НАТО — почти через два года после подачи заявки из Стокгольма.

Из 346 турецких депутатов 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 — против, остальные воздержались.

Противники вступления Швеции в НАТО использовали аргументы о том, что в Стокгольме якобы не раз публично сжигали Коран.

А сторонники расширения Альянса заявили, что Швеция активно способствует присоединению Турции к ЕС, а также радикально борется с терроризмом внутри своей страны.

За бизнесмена Мазепу внесли залог, он вышел из-под стражи — СМИ

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа вышел из-под стражи после внесения залога в размере 21 млн грн.

Как сообщает Суспільне, такое решение принял Апелляционный суд Киева 23 января после рассмотрения заявления адвокатов подозреваемого.

Ранее суд снизил сумму залога с почти 350 млн грн до 21 млн грн.

Защитники представили суду десять писем от потенциальных поручителей Мазепы, среди которых и нардеп Андрей Герус.

Новая помощь для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус на заседании группы Рамштайн объявил, что Берлин решил поставить Киеву шесть многофункциональных вертолетов Sea King и комплекты запасных частей.

Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

Кроме того, Канада объявила о новом военном пакете для Украины, куда войдут многоцелевые катера Zodiac Hurricane Technologies на сумму 20 млн канадских долларов (около $15 млн).

Это многомоторные надувные лодки с жестким корпусом для различных морских операций, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.

Атака БПЛА на РФ 24 января: дроны утром ловили над Орлом

Утром 24 января в России сообщили об очередной атаке беспилотников.

На этот раз дроны ловили в небе над Орлом.

Местный губернатор Андрей Кличков убеждает, что БпЛА были уничтожены.

В Железнодорожный и Северный районы стянули все профильные службы. О пострадавших не сообщается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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