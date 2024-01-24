Содержание военнопленных россиян: в Украине откроют третий лагерь

В Украине действуют два лагеря для содержания военнопленных россиян, но из-за нехватки мест планируется открыть третий.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк на заседании Совета по вопросам прав человека, гендерного равенства и многообразия при МИД Украины.

— У нас сейчас созданы два, и сейчас открывается третье отдельное специализированное место содержания военнопленных, — сказал он.

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По его словам, из-за дефицита мест в СИЗО были созданы отдельные участки, где могут содержаться военнопленные из РФ.

Об открытии в Украине нового лагеря для российских пленных начали говорить еще осенью. Тогда министр юстиции Денис Малюська сказал, что для его создания необходимо несколько миллионов из госбюджета.

В то же время, как отметил он, Украина рассчитывает также на помощь международных партнеров в этом вопросе, поскольку первый лагерь для пленных россиян был оборудован с помощью Канады и Красного Креста.

Источник : Укринформ

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