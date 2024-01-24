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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Утримання військовополонених росіян: в Україні відкриють третій табір

СІЗО, вʼязниця, тюрма
Фото: Depositphotos

В Україні діють два табори для утримання військовополонених росіян, але через брак місць планується відкрити третій.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

– У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених, – сказав він.

Зараз дивляться

За його словами, через дефіцит місць у СІЗО були створені окремі дільниці, де можуть утримуватися військовополонені з РФ.

Про відкриття в Україні нового табору для російських полонених почали говорити ще восени. Тоді міністр юстиції Денис Малюська казав, що для його створення необхідно кілька мільйонів із держбюджету.

Водночас, як зауважив він, Україна розраховує також на допомогу міжнародних партнерів у цьому питанні, оскільки перший табір для полонених росіян був обладнаний з допомогою Канади та Червоного Хреста.

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Джерело: Укрінформ
Армія Росії, Війна в Україні, полон, полонені, Російська агресія
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