Уже четыре носителя Калибров в Черном море: общий залп – до 22 ракет

Утром 27 января россияне увеличили количество кораблей в Черном море.

В данный момент там уже шесть судов. Четыре из них – носители крылатых ракет Калибр.

Общий залп может составлять до 22 ракет.

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В Азовском море 27 января находится один вражеский корабль.

В Средиземном море дежурят два вражеских корабля. Один из них – носитель Калибров общим залпом до восьми ракет.

Что известно о носителях Калибров в Черном море

Отметим, что россияне каждый день наращивают количество ракетоносителей в Черном море.

Если 25 января общий залп составлял до восьми Калибров, то 26 января на бортах вражеских судов, выведенных РФ на боевое дежурство, было уже около 14 ракет.

27 января ракетоносители могут быть снаряжены около 22 Калибрами.

Что о вероятности удара Калибрами говорят военные

Несмотря на то, что после 25 сентября 2023 года (когда было ликвидировано 11 из 12 ракет), РФ атаковала Украину Калибрами только 2 января 2024 года (ПВО уничтожила все три запущенные ракеты), военные подчеркивают: пребывание ракетоносителей на дежурстве свидетельствует об их готовности к применению.

Однако, когда может произойти удар, вычислить совершенно точно невозможно.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталь Гуменюк отмечает, что, по всей вероятности, россияне могут таким образом присыпать бдительность, делая вид, будто не могут применять Калибры, и в это время нанести коварный удар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Военно-морские силы ВСУ

Фото: Минобороны России

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