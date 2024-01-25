Общий залп до 8 Калибров — 25 января Россия вывела на боевое дежурство в Черном море два ракетоносителя.

В целом в его акватории находятся четыре корабля вражеского флота, а в Азовском море — один, сообщают в ВМС Украины.

Еще два российских судна — в Средиземном море, одно из них — ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Сейчас смотрят

Вечером 24 января РФ атаковала Одессу ударными дронами Shahed, которые летели с направления Черного моря. В результате взрывов в городе есть повреждения жилой инфраструктуры, известно о двух пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 701-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.