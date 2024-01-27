Есть обнадеживающие ожидания от саммита Евросовета 1 февраля — Кулеба

На саммите Европейского Совета, который состоится 1 февраля, может быть принято принципиальное решение о предоставлении Украине финансовой помощи на следующие четыре года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве.

— У нас совместно есть обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Евросовета 1 февраля. Есть прогресс по открытию Европейского фонда мира, по которому ситуация была заблокирована длительное время из-за позиции отдельных членов ЕС. Но работаем над разблокированием и имеем обнадеживающие шаги в этом направлении, — подчеркнул дипломат.

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Стороны также обсудили будущее членство Украины в ЕС и НАТО, где у стран, как отметил Кулеба, подходы общие, и Литва, как член обеих институтов, помогает нам на этом пути максимально.

— Обсуждали вопрос замороженных активов, санкций и всего того, что требует действенных решений, — добавил он.

Саміт ЄС і

1 февраля состоится саммит Евросовета, на котором, как рассчитывает Украина, будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере €50 млрд по программе Ukraine Facility.

15 декабря прошлого года на саммите лидеров ЕС Орбан наложил вето на решение о программе финансовой помощи Украине.

26 января президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что помощь Киеву будет одобрена либо со всеми 27 странами-членами, либо с помощью другого механизма, если не удастся достичь единогласия.

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