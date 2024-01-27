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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

На саміті Європейської Ради, який відбудеться 1 лютого, може бути ухвалено принципове рішення щодо надання Україні фінансової допомоги на наступні чотири роки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

– У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Євроради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів ЄС. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямі, – наголосив дипломат.

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Сторони також обговорили майбутнє членство України в ЄС та НАТО, де у країн, як зауважив Кулеба, підходи спільні, і Литва, як член обох інституцій, допомагає нам на цьому шляху максимально.

– Обговорювали питання заморожених активів, санкцій і всього того, що потребує дієвих рішень, – додав він.

1 лютого відбудеться саміт Євроради, на якому, як розраховує Україна, буде ухвалено позитивне рішення щодо виділення фінансової підтримки в розмірі €50 млрд за програмою Ukraine Facility.

15 грудня минулого року на саміті лідерів ЄС Орбан наклав вето на рішення про програму фінансової допомоги Україні.

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26 січня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що допомогу Києву буде схвалено або з усіма 27 країнами-членами, або за допомогою іншого механізму, якщо не вдасться досягти одностайності.

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Єврорада, Дмитро Кулеба, Литва, МЗС України, Підтримка України, Саміт, Україна-ЄС
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