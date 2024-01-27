Є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого – Кулеба

На саміті Європейської Ради, який відбудеться 1 лютого, може бути ухвалено принципове рішення щодо надання Україні фінансової допомоги на наступні чотири роки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

– У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Євроради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів ЄС. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямі, – наголосив дипломат.

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Сторони також обговорили майбутнє членство України в ЄС та НАТО, де у країн, як зауважив Кулеба, підходи спільні, і Литва, як член обох інституцій, допомагає нам на цьому шляху максимально.

– Обговорювали питання заморожених активів, санкцій і всього того, що потребує дієвих рішень, – додав він.

1 лютого відбудеться саміт Євроради, на якому, як розраховує Україна, буде ухвалено позитивне рішення щодо виділення фінансової підтримки в розмірі €50 млрд за програмою Ukraine Facility.

15 грудня минулого року на саміті лідерів ЄС Орбан наклав вето на рішення про програму фінансової допомоги Україні.

26 січня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що допомогу Києву буде схвалено або з усіма 27 країнами-членами, або за допомогою іншого механізму, якщо не вдасться досягти одностайності.

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