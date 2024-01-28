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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Затормозить поставки ПРО Украине: Подоляк объяснил, как РФ использует падение Ил-76

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

На сегодняшний день еще нет достоверных фактов и обстоятельств крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области, но Кремль активно использует этот эпизод, при этом препятствуя объективному расследованию международных групп.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия это делает по двум причинам.

Свою версию он озвучил в эфире национального телемарафона Єдині новини.

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– Первое, это все таки затормозить поставки в Украину противоракетных систем. За последние месяцы мы видим большое количество российских стратегических и тактических самолетов, которые были уничтожены. То есть для РФ очень важно, чтобы у Украины не было возможности сбивать российские самолеты или использовать ПРО по линии фронта, – обозначил он.

Вторая причина – попытка Москвы снизить внимание мировой общественности к  своим военным преступлениям.

– Они хотят поиграть в историю, что “это война, мы нарушаем какие-то конвенции, но и Украина тоже”, — уточнил Подоляк.

Таким образом Россия хочет, чтобы мир меньше обращал внимание на нарушение ею международного гуманитарного права и конвенций, регламентирующих правила и обычаи ведения войны.

Падение Ил-76: что известно

Днем 24 января стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

По сообщению российской стороны, он якобы перевозил украинских пленных. В ГУР не подтвердили и не опровергли информацию, кто именно был на борту Ил-76.

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В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о падении самолета Ил-76. Там утверждают, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300, которыми в последнее время атакуют Харьков из Белгородской области.

Президент Владимир Зеленский в тот же вечер заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании всех обстоятельств крушения военно-транспортного самолета.

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Затормозить поставки ПРО Украине: Подоляк объяснил, как РФ использует падение Ил-76

Авиакатастрофы, військова допомога, військовий літак, Михаил Подоляк, Российская пропаганда
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