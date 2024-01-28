Загальмувати постачання ПРО Україні: Подоляк пояснив, як РФ використовує падіння Іл-76

На сьогодні ще немає достовірних фактів та обставин аварії російського літака Іл-76 у Бєлгородській області, але Кремль активно використовує цей епізод, водночас перешкоджаючи об’єктивному розслідуванню міжнародних груп.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія це робить із двох причин.

Свою версію він озвучив в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

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– Перше, це все ж таки загальмувати постачання в Україну протиракетних систем. За останні місяці ми бачимо велику кількість російських стратегічних і тактичних літаків, які були знищені. Тобто для РФ дуже важливо, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати ПРО по лінії фронту, – зазначив він.

Друга причина – спроба Москви знизити увагу світової громадськості до своїх воєнних злочинів.

– Вони хочуть погратись в історію, що “це війна, ми порушуємо якісь конвенції, але й Україна також”, – уточнив Подоляк.

Отже, Росія хоче, щоб світ менше звертав увагу на порушення нею міжнародного гуманітарного права і конвенцій, які регламентують правила та звичаї ведення війни.

Падіння Іл-76: що відомо

Удень 24 січня стало відомо, що у Корочанському районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

За повідомленням російської сторони, він нібито перевозив українських полонених. У ГУР не підтвердили та не спростували інформацію, хто саме був на борту Іл-76.

У Збройних силах України підтвердили інформацію про падіння літака Іл-76. Там стверджують, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими останнім часом атакують Харків із Бєлгородської області.

Президент Володимир Зеленський того ж вечора заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні всіх обставин катастрофи військово-транспортного літака.

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