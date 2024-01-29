Некоторые дроны долетели до западных границ: Игнат об особенностях ночной атаки

В ночь на 29 января РФ атаковала Украину дронами-камикадзе и баллистикой. Некоторые Шахеды долетели до западных границ страны.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

— Сегодня география Шахедов была больше — до западных границ нашего государства некоторые единицы долетели. Но все были уничтожены в тех областях, о которых мы уже сообщили. Это Николаевская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая, — подчеркнул он.

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Игнат также обратил внимание на то, что эта и предыдущая ночи были практически идентичны в применении врагом средств воздушного нападения.

— Тоже было 8 ударных беспилотников типа Шахед, 3 ракеты С-300 и одна, а не две ракеты Искандер-М, как это было вчера. Направления атак С-300 — это тоже Донецкая область, Искандер-М — Полтавщина, в частности Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, о том, какое обычно предприятие враг пытается там атаковать, — уточнил спикер.

По его словам, ночью 28 января удалось сбить только четыре из восьми Шахедов, поскольку РФ била ими именно по прифронтовой зоне.

Атака дронами и баллистикой ночью 29 января

Силами и средствами ПВО в ночь на 29 января удалось уничтожить все 8 беспилотников типа Shahed-136/131, которыми РФ атаковала Украину.

Также оккупанты запустили одну ракету Искандер-М из района Воронежской области РФ и три ракеты С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Фото: Медиа Центр Украина

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