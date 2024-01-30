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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Современные ударные дроны охраняют на секретных складах, а ВСУ испытывают их уже в бою — Камышин

дрон безпілотники
Фото: Факти ICTV

ВСУ тестируют новейшие дроны отечественного производства уже на поле боя, потому что не имеют лишнего времени на предварительные испытания.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил в интервью британскому The Time.

Он рассказал, что в течение 2023 года Украина инвестировала в отечественную программу производства беспилотников около $1 млрд и имеет целью удвоить эту цифру в текущем году.

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По словам Камышина, сейчас более 200 украинских компаний производят беспилотники для военных. Речь идет как о стартапах, так и о крупных предприятиях советских времен.

Эти беспилотники тщательно охраняют военные на секретных базах в Украине. Ночью оттуда их запускают по стратегическим объектам России. Камышин добавил, что, кроме военных, к запуску БпЛА имеют доступ еще несколько гражданских инженеров.

ударні роти БПЛА

Ударні роти БпЛА.Фото: Михайло Федоров

Также он отметил, что сейчас Украина ищет и другие способы усилить военные возможности. Например, вместо того, чтобы просить самые современные технологии у западных партнеров, меняет конфигурацию оружия, которое США больше не планируют использовать.

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Безпілотники, ВСУ, Олександр Камишін
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