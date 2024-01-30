Современные ударные дроны охраняют на секретных складах, а ВСУ испытывают их уже в бою — Камышин

ВСУ тестируют новейшие дроны отечественного производства уже на поле боя, потому что не имеют лишнего времени на предварительные испытания.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил в интервью британскому The Time.

Он рассказал, что в течение 2023 года Украина инвестировала в отечественную программу производства беспилотников около $1 млрд и имеет целью удвоить эту цифру в текущем году.

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Сколько компаний производят дроны в Украине

По словам Камышина, сейчас более 200 украинских компаний производят беспилотники для военных. Речь идет как о стартапах, так и о крупных предприятиях советских времен.

Эти беспилотники тщательно охраняют военные на секретных базах в Украине. Ночью оттуда их запускают по стратегическим объектам России. Камышин добавил, что, кроме военных, к запуску БпЛА имеют доступ еще несколько гражданских инженеров.

Также он отметил, что сейчас Украина ищет и другие способы усилить военные возможности. Например, вместо того, чтобы просить самые современные технологии у западных партнеров, меняет конфигурацию оружия, которое США больше не планируют использовать.

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