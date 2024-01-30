Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Сучасні ударні дрони охороняють на секретних складах, а ЗСУ випробовують їх уже в бою – Камишін

дрон безпілотники
Фото: Факти ICTV

ЗСУ тестують новітні дрони вітчизняного виробництва вже на полі бою, бо не мають зайвого часу на попередні випробовування. 

Про це міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв’ю британському The Time

Він розповів, що протягом 2023 року Україна інвестувала у вітчизняну програму виробництва безпілотників близько $1 млрд і має на меті подвоїти цю цифру у поточному році.

Зараз дивляться

Скільки компаній виробляють дрони в Україні

За словами Камишіна, наразі понад 200 українських компаній виробляють безпілотники для військових. Йдеться як про стартапи, так і про великі підприємства радянських часів.

Ці безпілотники ретельно охороняють військові на секретних базах в Україні. Вночі звідти їх запускають по стратегічних об’єктах Росії.

ударні роти БПЛА

Ударні роти БпЛА.Фото: Михайло Федоров

Камишін додав, що, окрім військових, до запуску БпЛА мають доступ ще кілька цивільних інженерів.

Також він зазначив, що нині Україна шукає й інші способи посилити військові спроможності. Наприклад, замість того, щоб просити найсучасніші технології у західних партнерів, змінює конфігурацію зброї, яку США більше не планують використовувати.

Читайте також
Керував особисто адмірал Неїжпапа: як морські дрони вперше вразили Чорноморський флот РФ
Морський малюк

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Безпілотники, ЗСУ, Олександр Камишін
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти скинули гранати із забороненим хлорпікрином на Таврійському напрямку
Хімічна зброя
ЗСУ успішно атакували радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму
Вибухи Крим, бавовна
Тенісистка Марта Костюк передала воїнам ЗСУ дрони-камікадзе
Марта Костюк
Камишін: У кожної зброї в Україні є формула Ціна – вбивство
Сучасні ударні дрони охороняють на секретних складах, а ЗСУ випробовують їх уже в бою – Камишін
Фітьо про спроби росіян окупувати Табаївку: Подають як взяття Берліну
Війна в Україні

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь