Сучасні ударні дрони охороняють на секретних складах, а ЗСУ випробовують їх уже в бою – Камишін

ЗСУ тестують новітні дрони вітчизняного виробництва вже на полі бою, бо не мають зайвого часу на попередні випробовування.

Про це міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв’ю британському The Time

Він розповів, що протягом 2023 року Україна інвестувала у вітчизняну програму виробництва безпілотників близько $1 млрд і має на меті подвоїти цю цифру у поточному році.

Зараз дивляться

Скільки компаній виробляють дрони в Україні

За словами Камишіна, наразі понад 200 українських компаній виробляють безпілотники для військових. Йдеться як про стартапи, так і про великі підприємства радянських часів.

Ці безпілотники ретельно охороняють військові на секретних базах в Україні. Вночі звідти їх запускають по стратегічних об’єктах Росії.

Камишін додав, що, окрім військових, до запуску БпЛА мають доступ ще кілька цивільних інженерів.

Також він зазначив, що нині Україна шукає й інші способи посилити військові спроможності. Наприклад, замість того, щоб просити найсучасніші технології у західних партнерів, змінює конфігурацію зброї, яку США більше не планують використовувати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.