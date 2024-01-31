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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Еврокомиссии хотят продлить беспошлинный режим для Украины, но с ограничением

Експорт товарів
Фото: Pixabay

31 января Европейская комиссия предложила продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год. В то же время хотят ввести ограничения на импорт ряда продуктов.

Об этом говорится на сайте ЕК.

Указано, что автономные торговые меры действуют с июня 2022 года и помогают поддерживать экономику Украины на фоне агрессии со стороны России.

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В то же время, учитывая особенности фермеров ЕС и других заинтересованных лиц, обновленные инициативы содержат усиленный защитный механизм. Он гарантирует, что в случае значительных перебоев на рынке ЕС могут быть приняты быстрые корректирующие меры.

Так, импорт наиболее чувствительных продуктов — мяса птицы, яиц и сахара — будет зафиксирован на уровне средних объемов импорта в 2022 и 2023 годах.

— Это означает, что если импорт этих продуктов будет превышать указанные объемы, пошлины будут повторно введены, — говорится в сообщении.

Теперь предложения будут рассмотрены Европейским парламентом и советом Европейского Союза.

Ранее еврокомиссар из Польши заявил о необходимости ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС.

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ЕС, Импорт, Украина
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