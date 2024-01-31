Признал финансирование терроризма, но компенсацию не назначил: суд ООН вынес приговор РФ

31 января 2024 года суд в Гааге вынес решение по существу по иску Украины против РФ.

Речь идет о деле по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, потому что не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014-м.

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Несмотря на это, суд не назначил компенсацию, как того требовал Киев.

Суд также отказался вынести конкретное решение относительно ответственности России за сбивание самолета малайзийских авиалиний рейса MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014-го, о чем просила Украина.

Суд прошел во Дворце мира в Гааге, что в Нидерландах.

Что известно о суде в Гааге

16 января 2017 года Украина подала иск против России. Он связан с захватнической политикой страны-агрессора в Крыму и на Донбассе. В иске говорится о нарушении РФ двух конвенций, а именно о финансировании терроризма и всех формах расовой дискриминации.

Тогда Украина обвинила РФ в поддержке незаконных вооруженных формирований, сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области, дискриминации украинцев и крымских татар и запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также исчезновениях, убийствах, незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму.

Напомним, что 25 января Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) назвал дату вынесения решения по существу по иску Украины против РФ.

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