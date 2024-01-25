Когда суд ООН в Гааге вынесет решение по существу иска Украины против РФ — дата

Сегодня, 25 января, Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) назвал дату вынесения решения по существу по иску Украины против РФ по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщается на странице суда ООН в Twitter (X).

В объявлении указывается, что суд во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) вынесет свое решение по существу в среду, 31 января, в 15:00 (по местному времени, в 16:00 по Киеву).

Сейчас смотрят

Что известно о заседании Межнородного суда ООН

Это будет открытое заседание, во время которого судья Джоан Э. Донохью, глава суда, зачитает решение.

— Международный суд ООН вынесет свое решение по существу по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, — говорится в релизе.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Напомним, что 16 января 2017 года был подан иск Украины против РФ. Он связан с захватнической политикой России в Крыму и на Донбассе. В иске говорится о нарушении Кремлем двух конвенций, а именно о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

На тот момент Украина обвинила Кремль в поддержке незаконных вооруженных формирований, сбитии самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области, дискриминации украинцев и крымских татар и запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также исчезновениях, убийствах, незаконных обысках и задержаниях в оккупированном Крыму.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.