Еще шесть самолетов: Украина получит от Нидерландов дополнительные истребители F-16

Нидерланды дополнительно предоставят Украине еще шесть западных самолетов F-16. В целом они обязались передать 24 подобных истребителя.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем Х (бывшая соцсеть Twitter).

— Минобороны подготовит еще шесть самолетов F-16 для поставки в Украину. Таким образом, общее количество F-16 достигнет 24 единиц. Превосходство в воздухе Украины необходимо для противодействия российской агрессии, — подчеркнула она.

В свою очередь в оборонном ведомстве страны добавили, что Нидерланды остановили обсуждение продажи шести истребителей F-16 с компанией Draken International, поскольку как предприятие, так и нидерландское правительство пришли к выводу, что продажа данных самолетов не потребуется в краткосрочной перспективе.

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F-16 для Украины

Нидерланды являются одной из лидирующих стран по поставкам Украине западных истребителей F-16. Так, к примеру, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что Украина получит от его страны первые 18 самолетов. Позднее это сообщение подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, официальный Амстердам утверждал, что передаст еще 18 истребителей F-16 в Румынию, где обучение на этих самолетах проходят украинские летчики.

Сами же Нидерланды планируют перевести свой воздушный флот на более современную версию самолетов, а именно F-35. В том числе по этой причине Амстердам с легкостью согласился на поставку Украине данных истребителей. Известно, что сегодня на вооружении Нидерландов находятся 42 самолета F-16.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров еще в декабре 2023 года заявлял, что Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе.

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