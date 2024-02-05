Укр Рус
Укр Рус
Популярные Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Подоляк объяснил причину увольнения Залужного
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан

Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан
Фото: Нацполиция

Сотрудники Нацполиции задержали 16-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в убийстве своей 15-летней знакомой Мишель Пиявчик.

Тело девочки обнаружили у железной дороги Рауховки — в 140 км от Одессы.

Согласно предварительным результатам следствия, подростки познакомились через интернет. Парень предложил Мишель, жившей в Одессе с бабушкой, приехать к нему в гости.

Сейчас смотрят

Местом встречи был назначен Одесский железнодорожный вокзал, откуда они поехали на электричке, а вышли на промежуточной станции.

Парень обнаружил, что у девочки есть дорогие вещи, смартфон, часы и наушники.

— Он довез ее до промежуточной железнодорожной станции Рауховка и завел в подвал заброшенного здания бывшего весового комплекса, где убил. Предварительно, потерпевшая погибла от черепно-мозговой травмы, — указали в правоохранительных органах.

После преступления злоумышленник забрал вещи Мишель, а ее тело забросал мусором, чтобы скрыть убийство.

Рядом с телом девочки эксперты обнаружили вещественные доказательства, в том числе и биологический материал подозреваемого. При обыске у него дома были найдены и ценные вещи, принадлежавшие Мишель.

— Правоохранители возбудили производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Суд удовлетворил ходатайство полицейских и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, — заключили в пресс-службе Нацполиции Одесского региона.

Читайте также
Блуждали всю ночь: в Одесской области отыскали четырех подростков, которые потерялись в катакомбах
Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан

Источник: Нацполиция
Одесская область, Полиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обстрел Украины дронами Шахед: уничтожены 23 из 31 БпЛА
ППО ЗСУ
Обстрел Одессы дронами Шахед: во время взрывов 8 февраля пострадали полицейские
Обстріл Одеси дронами 8 лютого 2024
Мобилизация полицейских 2024: могут ли призвать правоохранителей согласно законопроекту 10449
поліція, сирена
Сколько полицейских в Украине: фактическая численность и законодательные ограничения
Поліція України
СБУ разоблачила крупную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в трех областях Украины
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь