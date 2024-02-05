Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подозреваемый задержан

Сотрудники Нацполиции задержали 16-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в убийстве своей 15-летней знакомой Мишель Пиявчик.

Тело девочки обнаружили у железной дороги Рауховки — в 140 км от Одессы.

Согласно предварительным результатам следствия, подростки познакомились через интернет. Парень предложил Мишель, жившей в Одессе с бабушкой, приехать к нему в гости.

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Местом встречи был назначен Одесский железнодорожный вокзал, откуда они поехали на электричке, а вышли на промежуточной станции.

Парень обнаружил, что у девочки есть дорогие вещи, смартфон, часы и наушники.

— Он довез ее до промежуточной железнодорожной станции Рауховка и завел в подвал заброшенного здания бывшего весового комплекса, где убил. Предварительно, потерпевшая погибла от черепно-мозговой травмы, — указали в правоохранительных органах.

После преступления злоумышленник забрал вещи Мишель, а ее тело забросал мусором, чтобы скрыть убийство.

Рядом с телом девочки эксперты обнаружили вещественные доказательства, в том числе и биологический материал подозреваемого. При обыске у него дома были найдены и ценные вещи, принадлежавшие Мишель.

— Правоохранители возбудили производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Суд удовлетворил ходатайство полицейских и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, — заключили в пресс-службе Нацполиции Одесского региона.

Источник : Нацполиция

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