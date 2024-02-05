Вбивство 15-річної дівчини на Одещині: підозрюваного затримано

Співробітники Нацполіції затримали 16-річного мешканця Одеської області, підозрюваного у вбивстві своєї 15-річної знайомої Мішель Піявчик.

Тіло дівчинки виявили біля залізниці Раухівки – за 140 км від Одеси.

За попередніми результатами слідства, підлітки познайомилися через інтернет. Хлопець запропонував Мішель, яка мешкала в Одесі з бабусею, приїхати до нього в гості.

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Місцем зустрічі було призначено Одеський залізничний вокзал, звідки вони поїхали електричкою, а вийшли на проміжну станцію.

Хлопець побачив, що дівчинка має дорогі речі, смартфон, годинник і навушники.

— Він довіз її до проміжної залізничної станції Раухівка та завів у підвал покинутої будівлі колишнього вагового комплексу, де вбив. Попередньо потерпіла загинула від черепно-мозкової травми, – зазначили у правоохоронних органах.

Після злочину зловмисник забрав речі Мішель, а її тіло закидав сміттям, щоб приховати вбивство.

Поряд із тілом дівчинки експерти виявили речові докази, зокрема й біологічний матеріал підозрюваного. Під час обшуку в нього вдома знайшли і цінні речі, що належали Мішель.

— Правоохоронці відкрили провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання поліцейських і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – резюмували в пресслужбі Нацполіції Одеського регіону.

Джерело : Нацполіція

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