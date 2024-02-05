Символ российской экспансии: в Украине не будут отмечать День памяти Александра Невского
День памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), который приходился на 23 ноября, изъят из церковного календаря.
Такое решение принял Священный Синод ПЦУ.
Вместо этого в этот день ПЦУ дополнительно будет чтить память преподобного Александра Константинопольского, который жил в IV-V веках и основал обитель Неусыпных.
История Александра Невского
В XIII веке жил Александр Невский. Он был вторым сыном Ярослава Всеволодовича, который в разное время княжил в Новгороде и Киеве.
Сам Александр Ярославович председательствовал в Новгороде и во Владимире на Клязьме, будучи зависимым от Золотой Орды. Прославился тем, что воевал с Литвой, Швецией и Тевтонским орденом. После боя на реке Неве со шведами он получил прозвище Невский.
В 1547 году русская церковь причислила Александра Невского к лику благоверных святых. По преданию, перед смертью князь принял строгий монашеский постриг — схиму.
Почему ПЦУ прекратила почитать Александра Невского
На протяжении веков Россия использовала образ благоверного князя в своей пропаганде. Его изображали как борца с католиками и защитника РФ от “западной экспансии”.
Храмы в честь этого святого были маркировкой российского владычества. Так, в честь Невского в 1893 году построили собор в Каменце-Подольском. Строительство посвятили 100-летию “присоединения” Подолья к Российской империи.
Недавно захватчики установили памятник Невскому в Мариуполе, разрушив на этом месте мемориал в честь мариупольцев-защитников Украины в виде трезубца.
Кроме того, оккупанты назвали в честь новгородского князя один из районов, который возвели во временно захваченном городе, и куда якобы приезжал кремлевский диктатор Владимир Путин.