День пам’яті благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), який припадав на 23 листопада, вилучено з церковного календаря.

Таке рішення ухвалив Священний Синод ПЦУ.

Натомість цього дня ПЦУ додатково вшановуватиме пам’ять преподобного Олександра Костянтинопольського, який жив у IV-V століттях і заснував обитель Невсипущих.

Зараз дивляться

Історія Олександра Невського

У XIII столітті жив Олександр Невський. Він був другим сином Ярослава Всеволодовича, який у різний час князював у Новгороді та Києві.

Сам Олександр Ярославович головував у Новгороді та у Владимирі на Клязьмі, бувши залежним від Золотої Орди. Прославився тим, що воював із Литвою, Швецією й Тевтонським орденом. Після бою на річці Неві зі шведами він отримав прізвисько Невський.

У 1547 році російська церква зарахувала Олександра Невського до лику благовірних святих. За переказом, перед смертю князь прийняв суворий чернечий постриг — схиму.

Чому ПЦУ припинила вшановувати Олександра Невського

Протягом століть Росія використовувала образ благовірного князя у своїй пропаганді. Його зображали як борця з католиками та захисника РФ від “західної експансії”.

Храми на честь цього святого були маркуванням російського владарювання. Так, на честь Невського у 1893 році збудували собор у Кам’янці-Подільському. Будівництво присвятили 100-річчю “приєднання” Поділля до Російської імперії.

Нещодавно загарбники встановили пам’ятник Невському у Маріуполі, зруйнувавши на цьому місці меморіал на честь маріупольців-захисників України у вигляді тризуба.

Крім того, окупанти назвали на честь новгородського князя один із районів, що звели у тимчасово загарбаному місті, і куди нібито приїжджав кремлівський диктатор Володимир Путін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.