План из пяти пунктов: WSJ о том, какая стратегия может спасти Украину в войне

Российско-украинская война достигла критической точки, но ее цели по-прежнему состоят в том, чтобы Украина стала независимой, процветающей страной в международно признанных границах и была способна защитить себя.

Как пишет Wall Street Journal, выполнение этих целей потребует ускорения поставок передовых вооружений и технологий и проведения новой военной и дипломатической стратегии, направленной на защиту украинской территории, увеличение оборонного производства Украины, укрепление ее ПВО и усиление атак на российские линии снабжения и уязвимые военные позиции в Крыму.

Издание указывает, что реализация этого плана возможна при следовании стратегии, состоящей из пяти элементов.

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1. Оборона

Издание пишет, что военные усилия Украины должны быть в большей степени направлены на оборону.

— Киеву необходимо удерживать территории, которые он все еще контролирует, даже готовясь к контрнаступлению. В их число входит Одесса, которая обеспечивает выход к Черному морю — жизненно важному для экономики Украины, которая зависит от экспорта зерна на международные рынки, — пишет издание.

Украинские войска должны создать укрепленные оборонительные линии и использовать современные датчики и беспилотники, чтобы предотвратить будущие захваты россиянами украинских земель, говорится в материале.

2. Зависимость от помощи Запада

Также Украине необходимо уменьшить свою зависимость от иностранной помощи. На сегодня, считает WSJ, Украина обладает мощной оборонной промышленностью, которая производит больше оружия, чем до вторжения России в 2022 году. Киев подписал более 20 соглашений с иностранными партнерами о совместном обслуживании и производстве оружия, что позволило ему увеличить промышленный потенциал внутри страны и за рубежом.

Кроме того, немецкая компания Rheinmetall и турецкая фирма Baykar планируют построить в Украине предприятия по производству танков и беспилотников соответственно.

Однако США отстают от них. Вашингтон должен способствовать созданию совместных предприятий с оборонной промышленностью Украины, помогая американским оборонным компаниям снизить риски ведения бизнеса в зоне боевых действий и уменьшить ограничения, в том числе ограничения на передачу технологий в соответствии с Положением о международном обороте оружия.

3. Усиление ПВО и ПРО

Третьим пунктом WSJ называет то, что США и другие страны должны помочь Украине создать усиленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны.

— Украина должна защитить себя от жестокой воздушной кампании России. Западные союзники должны перераспределить батареи Patriot из других частей Европы в Украину и сотрудничать с Киевом в разработке низкотехнологичных и недорогих средств защиты от беспилотников и другого оружия, используемого на поле боя, — говорится в материале.

4. Удары по логистике врага

В-четвертых, Украина должна нанести удар по российским линиям снабжения на востоке Украины и западе России.

Такие удары нарушат российскую логистику и осложнят усилия Москвы по закреплению своих территориальных завоеваний.

— США и Европа должны позволить Украине использовать поставляемое ими вооружение для нанесения ударов по российским силам в России, которые нападают на Украину. То же самое должно касаться российских линий снабжения и логистики, — пишет издание.

5. Удары по Крыму

Последним пунктом WSJ описывает то, что Украина должна усилить угрозу уязвимой военной позиции России в Крыму.

Это, кроме прочего, должно включать дальние удары, а также специальные операции против российских сил, баз и линий снабжения.

— Почему Керченский мост в Россию до сих пор стоит — загадка, — отмечает WSJ.

Как реализовать новую стратегию

Издание указывает, что для того, чтобы обеспечить возможность нанесения таких ударов, США и западные сторонники должны предоставить Украине более дальнобойное вооружение с большей боевой нагрузкой и снять запрет на использование этого оружия для атак на войска и объекты материально-технического обеспечения на территории России.

Кроме того, Германия должна немедленно предоставить ракету Taurus, а США — армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS) с дальностью стрельбы 300 км.

— Это не приведет к существенному сокращению американских запасов, поскольку Америка располагает значительными запасами и активной производственной линией и постепенно отказывается от этой системы в пользу более совершенной и более дальнобойной ракеты Precision Strike Missile (PSM).

Кроме того, западные сторонники должны предоставить Украине самолеты F-16, оснащенные высокоскоростными протииворадиолокационными ракетами, чтобы подавить российскую интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону и позволить украинским ракетам достичь своих целей.

Центр войны — Крым

Издание указывает, что Крым может стать самым важным центром притяжения в этой войне, поскольку российский диктатор Владимир Путин, как пишет WSJ, “может позволить себе уступить села на Донбассе”, но потеря полуострова станет серьезным ударом.

Это может быть единственным способом убедить Путина свернуть конфликт, считает издание.

При этом издание сомневается, что такой подход приведет к заключению мирного договора или даже формального соглашения о прекращении огня.

— Тем не менее он может привести к фактической патовой ситуации с активной, но статичной линией соприкосновения между двумя вооруженными силами и гораздо меньшим количеством боевых действий. Это сохранит жизни людей и даст Украине возможность передохнуть, — говорится в материале.

При этом издание справедливо отмечает, что многие в Украине и на Западе возражают, что такой шаг даст России передышку, которую она может использовать для подготовки следующей попытки “покорить и поглотить Украину”. Однако многолетние оборонные обязательства перед Украиной, разрабатываемые США и другими западными странами, уменьшат этот риск.

Wall Street Journal заканчивает материал тем, что поддержка Украины не является благотворительностью, поскольку если Украина и Запад потерпят поражение, то Россия может преуспеть в завоевании Украины. При этом Владимир Путин, считает издание, хочет восстановить Российскую империю и привести к реваншистским амбициям, которые могут подтолкнуть его к вторжению в одну из стран-членов НАТО.

Результатом, считает издание, станет война с НАТО и США, чего никто не должен желать.

Источник : The Wall Street Journal

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