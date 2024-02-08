Думали, что к ним едет ТЦК: в Космаче Ивано-Франковской области толпа избила ребенка и двух женщин

В селе Космач Ивано-Франковской области местные жители избили двух женщин и шестилетнюю дочь одной из них. Толпа перекрыла дорогу и останавливала автомобили. Люди хотели убедиться, что там нет людей, связанных с представителями территориального центра комплектования (ТЦК).

Что произошло

Одну из женщин, которая была за рулем автомобиля, Иванну Ванджурак заподозрили в сотрудничестве с ТЦК. Толпа избила женщину и шестилетнюю дочь. Ей удалось выбежать, потому что внимание людей привлекло другое транспортное средство.

Почему толпа избила женщин с ребенком в Космаче Ивано-Франковской области и как отреагировали в полиции — узнавали Факты ICTV.

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Нападение в Космаче

Иванна Ванджурак живет в соседнем селе Брустуры, которое расположено в 7,5 км от Космача. Днем 6 февраля Иванна ехала в Космач, чтобы получить посылку.

Сначала ее остановили неизвестные женщины на дороге и начали нецензурной лексикой спрашивать у Иванны, кто она такая и почему вообще приехала. Женщина отвечает, что направляется к Новой Почте.

В ответ Иванне кто-то из толпы крикнул, что она якобы снимала на видео. Она показала галерею в телефоне, после чего ее отпустили. Однако на пути домой Иванне снова перегородили дорогу.

— Было очень много разъяренных людей на дороге. Они подошли ко мне с угрозами и начали кричать: куда ты едешь, ты — с ТЦК. Я говорю: я только с вами говорила. Я — местная из соседнего села. И кто-то крикнул: ты — наводчица военкомата. Не обращали внимания и на ребенка, — поделилась Иванна.

Она поделилась, что в толпе было до 70 человек, среди которых женщины и мужчины разного возраста. Они вытащили Иванну за волосы через окно, начали раскачивать и бить по машине. Иванна крикнула, что в авто сидит ребенок, однако этим людям было все равно и они дальше вытаскивали женщину.

Позже кто-то из толпы крикнул, что это была не та машина, и побежали к другой. Иванна завела машину и уехала оттуда, а уже в более безопасном месте вызвала медиков и полицейских. Она поделилась, что у дочери было кровавое лицо и разбитый нос.

— Дочь очень плакала. У меня голова тоже сильно болела, я ничего не понимала. Затем к толпе приехала полиция. Люди начали на них кричать, угрожать, что сожгут машину, — обратила внимание она.

— Потом откуда-то взялись две мои знакомые и односельчанки, которым я очень благодарна. Я их впустила в машину, одна взяла ребенка на руки и начала прикрывать собой, другая помогала мне выбраться из их рук. И потом они как-то открыли с моей стороны дверь и хотели меня вытащить. Я даже представить не могу, что бы тогда было, — отметила Иванна.

Угрозы Иванне

У ребенка диагностировали гематомы и ушибы, у самой Иванны — сотрясение головного мозга. Когда она обнародовала видео избиения на своей странице в соцсетях, то ей и родным начали звонить с угрозами.

— К моей семье и знакомой звонят с угрозами, требуют удалить видео из социальных сетей и забрать заявление из полиции. Говорят: если за себя не боитесь, то бойтесь за детей. Сказали, что дом сожгут, — поделилась она.

Что говорит глава Космацкой общины

Глава Космацкой общины Дмитрий Мохначук отметил, что полицейские сообщили ему об инциденте после вызова на линию 102. Он отметил, что поехал к разъяренной толпе и пытался успокоить людей. Но они разошлись, когда на место прибыл начальник полиции.

— Уже вместе мы их уговорили, люди разошлись. У них — одно требование, они очень “воюют” против работников ТЦК, — утверждает глава общины.

Дмитрий Мохначук отметил, что ему не было известно о намерениях этих людей перекрывать дорогу. По его словам, кто-то в соцсетях написал, что в Космач направляется много машин ТЦК, чтобы забрать мужчин.

— Они сами организовались. Женщины перекрыли дороги, проверяли машины. Кто инициатор, я не знаю, — заявил глава Космацкой общины.

Массовые мероприятия во время военного положения

В комментарии Фактам ICTV глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец объяснил, что в период военного положения организация мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и любых массовых мероприятий возможна только при исключительных обстоятельствах и условии письменного согласования с военной администрацией.

Однако адвокат обратил внимание, что сейчас нет ответственности именно за такие действия, если говорить именно о массовых мероприятиях, согласно действующему законодательству.

— На сегодня именно за такие действия ответственности нет. В Украине до сих пор не принят закон О мирных собраниях. Конечно, такие действия могут трактоваться по ст. 294 Массовые беспорядки, но доказать ее вряд ли получится. Также могут квалифицировать как хулиганство, но все это фактически искажение информации и событий, — объяснил Ростислав Кравец.

Ответ полиции

В Национальной полиции Ивано-Франковской области сообщили, что жители Космача получили ложную информацию. Почти 100 жителей перекрыли дорогу и не пропускали транспорт. В результате столкновений имеют травмы ребенок и две женщины, которых госпитализировали в больницу.

Позже в Нацполиции добавили, что начато производство по факту хулиганства, совершенного группой людей (по ч. 2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Согласно статье, предусмотрено ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение до четырех лет.

Источник : Суспільне, Нацполиция

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