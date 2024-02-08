Думали, що до них їде ТЦК: у Космачі Івано-Франківської області натовп побив дитину і двох жінок

У селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі побили двох жінок та шестирічну доньку однієї з них. Натовп перекрив дорогу та зупиняв автомобілі. Люди хотіли впевнитися, що там немає людей, пов’язаних з представниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Що сталося

Одну з жінок, яка була за кермом автомобіля, Іванну Ванджурак запідозрили в співпраці з ТЦК. Натовп побив жінку та шестирічну доньку. Їй вдалося вибігти, тому що увагу людей привернув інший транспортний засіб.

Чому натовп побив жінок з дитиною в Космачі Івано-Франківської області та як відреагували в поліції – дізнавалися Факти ICTV.

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Напад у Космачі

Іванна Ванджурак живе у сусідньому селі Брустури, яке розташовано за 7,5 км від Космача. Вдень 6 лютого Іванна їхала на в Космач, щоб отримати посилку.

Спочатку її зупинили невідомі жінки на дорозі та почали нецензурною лексикою питати в Іванни, хто вона така та чому взагалі приїхала. Жінка відповідає, що прямує до Нової Пошти.

У відповідь Іванні хтось з натовпу крикнув, що вона нібито знімала на відео. Вона показала галерею в телефоні, після чого її відпустили. Проте на шляху додому Іванні знову перегородили дорогу.

– Було дуже багато розлючених людей на дорозі. Вони підійшли до мене з погрозами й почали кричати: куди ти їдеш, ти – з ТЦК. Я кажу: я тільки з вами говорила. Я – місцева з сусіднього села. І хтось крикнув: ти – навідниця військкомату. Не зважали й на дитину, – поділилася Іванна.

Вона поділилася, що в натовпі було до 70 людей, серед яких жінки й чоловіки різного віку. Вони витягли Іванну за волосся через вікно, почали розгойдувати та бити по машині. Іванна крикнула, що в авто сидить дитина, проте цим людям було байдуже і вони далі витягали жінку.

Пізніше хтось з натовпу крикнув, що це була не та автівка, та побігли до іншої. Іванна завела машину та поїхала звідти, а вже в безпечнішому місці викликала медиків і поліцейських. Вона поділилася, що в доньки було криваве обличчя та розбитий ніс.

– Донька дуже плакала. У мене голова теж сильно боліла, я нічого не розуміла. Потім до натовпу приїхала поліція. Люди почали на них кричати, погрожувати, що спалять машину, – звернула увагу вона.

– Потім звідкись взялись дві мої знайомі та односельчанки, яким я дуже вдячна. Я їх впустила в машину, одна взяла дитину на руки й почала прикривати собою, інша допомагала мені вибратися з їхніх рук. І потім вони якось відчинили з мого боку двері та хотіли мене витягнути. Я навіть уявити не можу, що б тоді було, – зазначила Іванна.

Погрози Іванні

У дитини діагностували гематоми та забої, в самої Іванни – струс головного мозку. Коли вона оприлюднила відео побиття на своїй сторінці в соцмережах, то їй та рідним почали телефонувати з погрозами.

– До моєї сім’ї та знайомої телефонують з погрозами, вимагають видалити відео з соціальних мереж та забрати заяву з поліції. Кажуть: якщо за себе не боїтеся, то бійтеся за дітей. Сказали, що хату спалять, – поділилася вона.

Що каже очільник Космацької громади

Очільник Космацької громади Дмитро Мохначук зазначив, що поліцейські повідомили йому про інцидент після виклику на лінію 102. Він наголосив, що поїхав до розлюченого натовпу та намагався заспокоїти людей. Але вони розійшлися, коли на місце прибув начальник поліції.

– Вже разом ми їх вмовили, люди розійшлися. У них – одна вимога, вони дуже “воюють” проти працівників ТЦК, – стверджує очільник громади.

Дмитро Мохначук наголосив, що йому не було відомо про наміри цих людей перекривати дорогу. За його словами, хтось в соцмережах написав, що до Космача прямує багато машин ТЦК, щоб забрати чоловіків.

– Вони самі організувалися. Жінки перекрили дороги, перевіряли машини. Хто ініціатор, я не знаю, – заявив очільник Космацької громади.

Масові заходи під час воєнного стану

У коментарі Фактам ICTV очільник Адвокатського об’єднання Кравець і партнери, адвокат Ростислав Кравець пояснив, що у період воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та будь-яких масових заходів можлива лише за виняткових обставин і письмового погодження з військовою адміністрацією.

Проте адвокат звернув увагу, що зараз немає відповідальності саме за такі дії, якщо говорити саме про масові заходи, згідно з чинним законодавством.

– На сьогодні саме за такі дії відповідальності немає. В Україні досі не прийнято закон Про мирні зібрання. Звичайно, такі дії можуть трактуватись за ст. 294 Масові заворушення, але довести її навряд чи вийде. Також можуть кваліфікувати як хуліганство, але все це фактично спотворення інформації та подій, – пояснив Ростислав Кравець.

Відповідь поліції

У Національній поліції Івано-Франківської області повідомили, що жителі Космача отримали неправдиву інформацію. Майже 100 жителів перекрили дорогу та не пропускали транспорт. Внаслідок сутичок мають травми дитина та дві жінки, яких госпіталізували до лікарні.

Пізніше в Нацполіції додали, що розпочато провадження за фактом хуліганства, вчиненого групою людей (за ч. 2. ст. 296 Кримінального кодексу України).

Згідно зі статтею, передбачено обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення до чотирьох років.

Джерело : Суспільне, Нацполіція

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