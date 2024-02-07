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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Макконнел признал, что Конгресс США не сможет принять поддержку для Украины

Макконнел признал, что Конгресс США не сможет принять поддержку для Украины
Фото: Офис президента

Во вторник, 6 февраля, главный республиканец в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, по сути, объявил мертвым законопроект о миграции, к которому подвязана, в том числе, помощь Украине на более чем $60 млрд.

Об этом пишет издание Politico.

Макконнелл прямо сказал журналистам, что у них “нет реальных шансов принять закон“.

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Лидер сенатского меньшинства подчеркнул, что в пакете дополнительных мер по национальной безопасности — включающем изменения в пограничной политике, а также помощь Украине, Израилю и Тайваню — есть части, которые, по его мнению, стоит пересмотреть. Во вторник утром он все еще выступал за помощь Украине.

Но после четырех месяцев переговоров по пограничной политике, к которым Макконнелл лично призывал и неоднократно поддерживал, лидер Республиканской партии в Сенате заявил, что сделка между демократами и республиканцами не пользуется поддержкой в его партии. Он также отметил, что руководство республиканцев в Палате представителей выступает против.

— У нас была очень активная дискуссия о том, сможет ли этот продукт когда-либо стать законом. И спикер (Палаты представителей Майк Джонсон, — Ред.) дал нам понять, что он не станет законом, — сказал Макконнелл после вторничного обеда сенатской партии.

Эти высказывания прозвучали за день до того, как лидер сенатского большинства Чак Шумер планирует провести процедурное голосование, чтобы начать обсуждение законопроекта. Шумер, выступивший вскоре после того, как Макконнелл сообщил новость, сказал, что демократы Сената выразили “гнев” и “глубокое разочарование” в связи с позицией республиканцев на обеде во вторник.

— Лидер Макконнелл и республиканская конференция совершили разворот на 180 градусов. Они дрожат в коленях от страха перед Дональдом Трампом, — сказал Шумер.

Как отмечает Politico, теперь вопрос заключается в том, вернется ли Сенат к отдельному пакету помощи Украине, Израилю и Тайваню. Белый дом первоначально запросил этот пакет прошлой осенью, вместе с финансированием пограничного контроля, но республиканцы потребовали, чтобы в обмен на помощь Украине в сделку были добавлены существенные изменения в пограничной политике. Макконнелл во вторник заявил, что руководство демократов должно “переработать” эти положения о внешней помощи.

Шумер не стал уточнять, вернется ли он к законопроекту, в котором речь идет только о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Примечательно, что во вторник с речью к конгрессменам выступил президент США Джо Байден, который обвинил республиканца Дональда Трампа в том, что он давит на представителей Республиканской партии в Конгрессе США и не дает утвердить законопроект о границах, в том числе, и помощь для Украины.

Байден также пригрозил республиканцам последствиями, призвав их положить ему на стол подписанный законопроект о миграции.

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Источник: Politico
Дональд Трамп, Конгресс США, Мітч Макконнелл, республіканці, США
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