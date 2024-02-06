Байден в обращении к Конгрессу США: Неспособность поддержать Украину никогда не будет забыта

Конгрессмены-республиканцы должны проявить мужество перед запугиваниями бывшего президента США Дональда Трампа и принять законопроект о миграции, от которого зависит поддержка Украины.

Об этом 6 января заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время обращения к американскому Конгрессу.

Он назвал договоренность, которую достигли конгрессмены обеих партий в Конгрессе США, “самой справедливой и гуманной” реформой миграционной системы, а также “самыми жесткими мерами” по защите границ Америки.

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В то же время этот законопроект не проходит в зал Сената, и это не происходит, по словам Джо Байдена, из-за 45-го президента США Дональда Трампа.

— Почему это не происходит? Простое объяснение — это Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу, использовать этот вопрос как оружие, вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос. Трамп пытается запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этой договоренности. Порой кажется, что они прячутся. Время показать, что у вас есть хребет, и сделать верно, сделать правильно, — сказал Байден.

Поддержка Украины

Обращаясь к конгрессменам, в частности, к республиканцам, которые блокируют законопроект, Байден предупредил, что “история наблюдает за ними”, если они будут выступать против финансирования Украины.

— Для тех республиканцев в Конгрессе, которые думают, что они могут выступать против финансирования Украины и не быть привлеченными к ответственности: история наблюдает за вами. История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, — сказал он.

Он также заявил, что непринятие решения о предоставлении Украине дополнительной помощи равносильно победе России и президента Владимира Путина.

— Мы не можем уйти сейчас. Путин делает ставку именно на это, — сказал Байден.

Республиканцы требовали принятия реформы иммиграционной политики в обмен на свои голоса за финансирование для Украины. Но сейчас Республиканская партия отклоняет законопроект об иммиграции, и не видно никакого пути для очередного раунда финансирования для официального Киева, даже на фоне сообщений о том, что украинские военные урезают боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения.

— Поддерживая этот законопроект, мы противостоим Путину. Отказавшись от этого законопроекта, мы играем ему на руку, — добавил он.

Президент США предупредил, что не стоит терять времени на оказание дополнительной помощи Киеву, заявив, что “часы тикают”.

— Каждая неделя, каждый месяц, который проходит без новой помощи Украине, означает уменьшение количества артиллерийских снарядов, уменьшение количества систем противовоздушной обороны, — сказал он.

По словам Байдена, отказ в предоставлении Украине дополнительной помощи сыграет на руку Путину.

— Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут, — предупредил Джо Байден в своей речи.

Вмешательство Трампа

Джо Байден завершил свою речь, вновь отметив, что республиканцы подрывают безопасность границ только в угоду Дональду Трампу.

— Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект, потому что он не заинтересован в решении проблемы границы. Ему нужна политическая тема, на которой он сможет противостоять мне. Они почти все об этом говорят, никто этого не отрицает, насколько мне известно, — сказал Байден.

После этого он пообещал превратить судьбу иммиграционного законопроекта в вопрос предвыборной кампании:

— Я призываю Конгресс принять этот законопроект, немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект провалится, я хочу быть абсолютно четким: американский народ узнает, почему он провалится. Я подниму этот вопрос в стране. И избиратели будут знать, что именно в тот момент, когда мы собирались обезопасить границу и профинансировать другие программы, Трамп и республиканцы MAGA сказали “нет”. Потому что они боятся Дональда Трампа, — подчеркнул американский лидер.

Он также напомнил, что каждый день до ноября, когда в США должны пройти выборы, американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена — это “Дональд Трамп и его друзья-республиканцы из MAGA”.

— Пришло время для республиканцев в Конгрессе проявить немного мужества, показать хребет, дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-то другого, — подчеркнул он.

Реакция демократов

После выступления президента США главный демократ в Сенате Конгресса Чак Шумер подтвердил слова Джо Байдена и также обвинил Трампа в препятствовании процессу принятия решения по закону о миграции и поддержке Украины.

— Мы все знаем, что здесь происходит. Трамп предпочитает сохранить хаос на границе для своей кампании. Он скорее позволит Украине страдать, чем будет жестким с Путиным, — сказал он.

We all know what’s going on here Trump would rather keep the chaos at the border going for his campaign He'd rather let Ukraine suffer than be tough on Putin And instead of standing up to Trump—Senate Republicans are ready to kill this bill for their craven political interests — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 6, 2024

Чак Шумер добавил, что вместо того, чтобы противостоять Трампу, республиканцы в Сенате готовы “убить этот законопроект ради своих жадных политических интересов”.

Источник : White House

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