Байден в обращении к Конгрессу США: Неспособность поддержать Украину никогда не будет забыта

Конгрессмены-республиканцы должны проявить мужество перед запугиваниями бывшего президента США Дональда Трампа и принять законопроект о миграции, от которого зависит поддержка Украины.

Об этом 6 января заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время обращения к американскому Конгрессу.

Он назвал договоренность, которую достигли конгрессмены обеих партий в Конгрессе США, “самой справедливой и гуманной” реформой миграционной системы, а также “самыми жесткими мерами” по защите границ Америки.

В то же время этот законопроект не проходит в зал Сената, и это не происходит, по словам Джо Байдена, из-за 45-го президента США Дональда Трампа.

Обращаясь к конгрессменам, в частности, к республиканцам, которые блокируют законопроект, Байден предупредил, что “история наблюдает за ними”, если они будут выступать против финансирования Украины.

Он также заявил, что непринятие решения о предоставлении Украине дополнительной помощи равносильно победе России и президента Владимира Путина.

— Мы не можем уйти сейчас. Путин делает ставку именно на это, — сказал Байден.

Республиканцы требовали принятия реформы иммиграционной политики в обмен на свои голоса за финансирование для Украины. Но сейчас Республиканская партия отклоняет законопроект об иммиграции, и не видно никакого пути для очередного раунда финансирования для официального Киева, даже на фоне сообщений о том, что украинские военные урезают боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения.

— Поддерживая этот законопроект, мы противостоим Путину. Отказавшись от этого законопроекта, мы играем ему на руку, — добавил он.

Президент США предупредил, что не стоит терять времени на оказание дополнительной помощи Киеву, заявив, что “часы тикают”.

— Каждая неделя, каждый месяц, который проходит без новой помощи Украине, означает уменьшение количества артиллерийских снарядов, уменьшение количества систем противовоздушной обороны, — сказал он.

По словам Байдена, отказ в предоставлении Украине дополнительной помощи сыграет на руку Путину.

— Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут, — предупредил Джо Байден в своей речи.

Джо Байден завершил свою речь, вновь отметив, что республиканцы подрывают безопасность границ только в угоду Дональду Трампу.

— Я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить этот законопроект, потому что он не заинтересован в решении проблемы границы. Ему нужна политическая тема, на которой он сможет противостоять мне. Они почти все об этом говорят, никто этого не отрицает, насколько мне известно, — сказал Байден.

После этого он пообещал превратить судьбу иммиграционного законопроекта в вопрос предвыборной кампании:

Он также напомнил, что каждый день до ноября, когда в США должны пройти выборы, американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена — это “Дональд Трамп и его друзья-республиканцы из MAGA”.

— Пришло время для республиканцев в Конгрессе проявить немного мужества, показать хребет, дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-то другого, — подчеркнул он.

После выступления президента США главный демократ в Сенате Конгресса Чак Шумер подтвердил слова Джо Байдена и также обвинил Трампа в препятствовании процессу принятия решения по закону о миграции и поддержке Украины.

— Мы все знаем, что здесь происходит. Трамп предпочитает сохранить хаос на границе для своей кампании. Он скорее позволит Украине страдать, чем будет жестким с Путиным, — сказал он.

