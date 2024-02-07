РФ могла ударить по Киеву ракетой Циркон во время обстрела 7 февраля — что известно

Во время массированного российского обстрела Украины в среду, 7 февраля, российские войска, вероятно, применили для удара по Киеву “гиперзвуковую” ракету 3М22 Циркон.

Об этом сообщает профильный сайт Defense Express.

Отмечается, что на одном из обломков присутствует маркировка 3М22, что соответствует именно этой ракете, которая вместе с Х-47 Кинжал входит в так называемые вундерваффе Путина.

Сейчас смотрят

— Учитывая то, что эти обломки привязаны к месту падения ракеты в Днепровском районе и вряд ли ЛЭП была целью Циркона, то ее все же подбили, — говорится в материале издания.

В то же время, в сводке Командования Воздушных сил среди перехваченных ракет значатся только крылатые ракеты типа Х-555/101 и ракеты Калибр.

Источники Defense Express сообщили, что фрагментация ракеты достаточно сильная, и это значительно усложняет ее идентификацию. На это накладывается мало информации по ЗМ22 Циркон, которая не демонстрировалась публично.

Там также добавляют, что обломки, которые были найдены сегодня, соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую враг использовал в начале года и по которой также было сделано предположение, что это был Циркон. Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не впервые, отмечает Defense Express.

Что известно о ракете Циркон

Циркон — противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать. Она предназначена для поражения кораблей и наземных объектов.

Российские медиа заявляют, что этой ракете “аналогов нет”, поскольку и скорость, и высоту, и дальность Циркона якобы не могут зафиксировать никакие системы ПВО.

Ракета Циркон — это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению Путина, имеет скорость полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Фото: Defense Express, Нацполиция

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.