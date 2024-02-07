РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо

Під час масованого російського обстрілу України у середу, 7 лютого, російські війська, ймовірно, застосували для удару по Києву “гіперзвукову” ракету 3М22 Циркон.

Про це повідомляє профільний сайт Defense Express.

Зазначається, що на одному з уламків присутнє маркування 3М22, що відповідає саме цій ракеті, яка разом із Х-47 Кинжал входить до так званих вундерваффе Путіна.

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— Враховуючи те, що ці уламки прив’язані до місця падіння ракети у Дніпровському районі й навряд чи ЛЕП була ціллю Циркону, то її все ж таки підбили, – йдеться у матеріалі видання.

Водночас, у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет значаться лише крилаті ракети типу Х-555/101 та ракети Калібр.

Джерела Defense Express повідомили, що фрагментація ракети достатньо сильна, і це значно ускладнює її ідентифікацію. На це накладається обмаль інформації щодо ЗМ22 Циркон, яка не демонструвалась публічно.

Там також додають, що уламки, які були знайдені сьогодні, відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку року й щодо якої також було зроблено припущення, що це був Циркон. Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше, зауважує Defense Express.

Що відомо про ракету Циркон

Циркон – протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Вона призначена для ураження кораблів та наземних об’єктів.

Російські медіа заявляють, що цій ракеті “аналогів немає”, оскільки і швидкість, і висоту, і дальність Циркону нібито неспроможні зафіксувати жодні системи ППО.

Ракета Циркон – це нібито гіперзвукова ракета, яка, відповідно до заяви Путіна, має швидкість польоту понад 1 тис. км та розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/с).

Фото: Defense Express, Нацполіція

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