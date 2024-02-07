Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Україна
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо

РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо

Під час масованого російського обстрілу України у середу, 7 лютого, російські війська, ймовірно, застосували для удару по Києву “гіперзвукову” ракету 3М22 Циркон.

Про це повідомляє профільний сайт Defense Express.

Зазначається, що на одному з уламків присутнє маркування 3М22, що відповідає саме цій ракеті, яка разом із Х-47 Кинжал входить до так званих вундерваффе Путіна.

Зараз дивляться

— Враховуючи те, що ці уламки прив’язані до місця падіння ракети у Дніпровському районі й навряд чи ЛЕП була ціллю Циркону, то її все ж таки підбили, – йдеться у матеріалі видання.

Водночас, у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет значаться лише крилаті ракети типу Х-555/101 та ракети Калібр.

Джерела Defense Express повідомили, що фрагментація ракети достатньо сильна, і це значно ускладнює її ідентифікацію. На це накладається обмаль інформації щодо ЗМ22 Циркон, яка не демонструвалась публічно.

Там також додають, що уламки, які були знайдені сьогодні, відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку року й щодо якої також було зроблено припущення, що це був Циркон. Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше, зауважує Defense Express.

Читайте також
Ракетний обстріл України 7 лютого: пожежі у Києві, прильоти по Миколаєву, Харкову та Дрогобичу
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо

Що відомо про ракету Циркон

Циркон – протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати. Вона призначена для ураження кораблів та наземних об’єктів.

Російські медіа заявляють, що цій ракеті “аналогів немає”, оскільки і швидкість, і висоту, і дальність Циркону нібито неспроможні зафіксувати жодні системи ППО.

Ракета Циркон – це нібито гіперзвукова ракета, яка, відповідно до заяви Путіна, має швидкість польоту понад 1 тис. км та розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/с).

Фото: Defense Express, Нацполіція

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Одесі 8 лютого: що відомо
Вибухи в Україні, обстріл військ РФ
Думали, що до них їде ТЦК: у Космачі Івано-Франківської області натовп побив дитину і двох жінок
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо
У Сенаті США провалили голосування за пакет, що включає допомогу Україні й Ізраїлю
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо
Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо
Ми відповімо Росії за кожну ракету, кожен Shahed: Зеленський про обстріл України
Володимир Зеленський
Відео
Економіка
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш у рамках програми на €50 млрд від ЄС

Україна розраховує отримати перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на €50 млрд вже у березні 2024 року.

Вадим Карп’як, Юлія Захарченко
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію
володимир путін
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
РФ могла вдарити по Києву ракетою Циркон під час обстрілу 7 лютого – що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь