Ракетный обстрел Украины 7 февраля: пожары в Киеве, прилеты по Николаеву, Харькову и Дрогобычу

Сегодня, 7 февраля, Российская Федерация совершила очередное военное преступление против Украины — ракетами и дронами обстреляла мирные города. К сожалению, есть погибшие и десятки пострадавших, разрушены жилые дома.

Факты ICTV собрали всю информацию о ракетной атаке на Украину 7 февраля.

Всего РФ применила для атаки по Украине 64 средства воздушного нападения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В результате боевой работы уничтожено 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты Калибр; 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

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Взрывы в Киеве

В столице из-за падения обломков произошли пожары в многоквартирных домах, есть разрушения.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 12:00 известно о 4 погибших и 32 пострадавших в Голосеевском районе и 3 — в Днепровском. Он также отметил, что продолжается разбор завалов и не исключено, что там могут быть люди.

Обновлено в 19.32. По обновленным данным, по состоянию на эту минуту, в результате ракетного удара в столице погибли 4 человека, 40 получили ранения.

Взрывы в Киевской области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что во время ракетной атаки на Украину в Киевской области сработала наша ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Однако зафиксировано падение обломков в восьми населенных пунктах двух районов области.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили три человека.

— Травмы незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, — написал он.

Всего обломками вражеских ракет повреждено 58 частных домов, 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто.

На объектах частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены.

Инфографика по состоянию на 12:00

Взрывы в Харькове

7 февраля около 06:00 российский враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова. Повреждены здания и помещения гражданских предприятий.

Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все трое — работники предприятий, им оказана медицинская помощь на месте.

Правоохранители задокументировали попадание пяти ракет типа С-300.

Фото: Харківська облпрокуратура

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Взрывы в Николаеве

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким утром сообщил, что россияне нанесли удар по Николаеву дронами-камикадзе Шахед. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Также произошло возгорание на участке подземного газопровода. Прилетело и по территории инфраструктурного объекта.

Известно об одном погибшем мужчине и 6 пострадавших. Им на месте оказана первая помощь.

Фото: ДСНС

Взрывы в Дрогобыче

В городе Дрогобыч Львовской области вражеская ракета попала в промышленный объект. По информации ГСЧС, повреждены крыша на площади 500 кв. м и мусоровоз. Люди не пострадали.

В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле недалеко от жилых домов обнаружили обломки сбитой ракеты, которая не сдетонировала. На месте работают взрывотехники.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что РФ атаковала шесть областей Украины.

— Предварительно известно о 5 погибших и более 30 пострадавших. Спасательные работы продолжаются. Разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, — подчеркнул генпрокурор.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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