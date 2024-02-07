Сколько раз можно продлевать военное положение в Украине: ответ юриста

В Украине 24 февраля 2022 года было введено военное положение и всеобщая мобилизация на 90 дней. С тех пор их продлевали уже несколько раз. Факты ICTV рассказывают, законно ли продолжать режим военного положения более трех раз.

Сколько раз можно продлевать военное положение

Верховная Рада приняла закон №10456 об утверждении Указа президента о продлении действия военного положения еще на 90 суток. Правительство Украины в очередной раз проголосовало за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации с 14 февраля до 13 мая 2024 года.

Это было уже десятое продление военного положения с начала полномасштабного вторжения.

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С начала полномасштабной войны военное положение в Украине продолжали продлевать:

24 февраля — 25 мая 2022 года;

25 мая — 23 августа 2022 года;

23 августа — 21 ноября 2022 года;

21 ноября 2022 года — 19 февраля 2023 года;

19 февраля — 20 мая 2023 года;

20 мая — 18 августа 2023 года;

18 августа — 16 ноября 2023 года;

16 ноября 2023 года — 14 февраля 2024 года;

14 февраля — 13 мая 2024 года.

Но законно ли продлевать военное положение более трех раз? Об этом рассказал юрист Александр Моргун.

По его словам, в Законе Украины о правовом режиме военного положения нет никаких ограничений по срокам его введения. Военное положение может длиться столько, сколько существует угроза Украине. Также, по словам юриста, оно может действовать как на всей территории страны, так и в отдельных местностях.

Согласно закону, до истечения срока, на который было введено военное положение, и при условии устранения угрозы нападения или опасности Украине, ее территориальной целостности, президент Украины Владимир Зеленский может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

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