Рада продлила действие военного положения и мобилизации еще на 90 суток
- Сегодня Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.
- Таким образом, особый правовой режим будет действовать до 2 августа.
28 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток — до 2 августа 2026 года.
В Украине продлили военное положение
Верховная Рада продлила срок действия военного положения в Украине.
За соответствующий законопроект (№15197) об утверждении указа президента О продлении срока действия военного положения в Украине в целом проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады.
Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток, то есть до 2 августа.
Следует отметить, что военное положение – это специальный правовой режим, введенный после начала полномасштабной войны в Украине.
Он предполагает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления, что необходимо для эффективного реагирования на угрозы и для отражения вооруженной агрессии.
Продолжение мобилизации в Украине
Сегодня Верховная Рада также проголосовала за законопроект №15198, продлив тем самым общую мобилизацию в Украине на 90 дней – до 2 августа.
За соответствующее решение проголосовали 304 нардепа.
Напомним, что вчера, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения (№15197 и №15198).