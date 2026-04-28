28 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток — до 2 августа 2026 года.

В Украине продлили военное положение

За соответствующий законопроект (№15197) об утверждении указа президента О продлении срока действия военного положения в Украине в целом проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады.

Документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток, то есть до 2 августа.

Следует отметить, что военное положение – это специальный правовой режим, введенный после начала полномасштабной войны в Украине.

Он предполагает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления, что необходимо для эффективного реагирования на угрозы и для отражения вооруженной агрессии.

Продолжение мобилизации в Украине

Сегодня Верховная Рада также проголосовала за законопроект №15198, продлив тем самым общую мобилизацию в Украине на 90 дней – до 2 августа.

За соответствующее решение проголосовали 304 нардепа.

Напомним, что вчера, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения (№15197 и №15198).

