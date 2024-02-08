385 боевых вылетов: на фронте погиб пилот Владислав Рыков

На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот Владислав Рыков.

Об этом сообщил его побратим Ростислав Лазаренко.

По его словам, на счету Владислава Рыкова 385 боевых вылетов, и он был лучшим пилотом, которых знал.

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— Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это очень тяжелая потеря, потому что за эти почти два года войны Влад всегда был рядом, и все проблемы мы решали вместе, — рассказал Ростислав Лазаренко.

У Владислава остались жена и маленькая дочь. Чтобы поддержать их, создали “банку” для финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб рекордсмен Книги рекордов Украины, титулованный атлет, стронгмен из Белой Церкви Александр Белоконь.

В начале января стало известно о гибели боксера и бойца ММА Артема Хана.

Фото: Ростислав Лазаренко/ Instagram

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