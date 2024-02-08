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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

385 бойових вильотів: на фронті загинув пілот Владислав Риков

385 бойових вильотів: на фронті загинув пілот Владислав Риков

На фронті під час виконання бойового завдання загинув український пілот Владислав Риков.

Про це повідомив його побратим Ростислав Лазаренко.

За його словами, на рахунку Владислава Рикова 385 бойових вильотів, і він був найкращим пілотом, яких знав.

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– Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, бо за цих майже два роки війни Влад завжди був поруч, і всі проблеми ми розв’язували разом, – розповів Ростислав Лазаренко.

У Владислава залишилися дружина і маленька донька. Щоб підтримати їх, створили “банку” для фінансової допомоги.

Владислав Риков – на фронті загинув український пілот

Фото: Ростислав Лазаренко

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув рекордсмен Книги рекордів України, титулований атлет, стронгмен із Білої Церкви Олександр Білоконь.

Напочатку січня стало відомо про загибель боксера і бійця ММА Артема Хана.

Фото: Ростислав Лазаренко/ Instagram

Війна в Україні, польоти, український пілот
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