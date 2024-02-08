Нужны новые подходы и стратегии: Умеров об отставке Залужного

Генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач, а именно руководить ВСУ во время большой войны с Россией.

Об этом в Facebook написал министр обороны Рустем Умеров.

— Вооруженные силы Украины вместе со всем народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отбили нашествие агрессора, защитили нашу государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость, — отметил он.

Реакция Умерова на отставку Залужного

Умеров отметил, что война не остается одинаковой, она меняется и требует изменений.

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— Боевые действия 2022, 2023 и 2024 — это три разные реальности. 2024 принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы, — подчеркнул он.

Напомним, что 8 февраля было принято решение сменить руководство Вооруженных сил Украины. Валерий Залужный уйдет в отставку с должности главнокомандующего ВСУ, но президент Владимир Зеленский предложил ему в дальнейшем оставаться в команде. Однако указа президента об увольнении Залужного пока нет на сайте главы государства.

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