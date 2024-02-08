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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потрібні нові підходи та стратегії: Умєров про відставку Залужного

Рустем Умєров

Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань, а саме керувати ЗСУ під час великої війни з Росією.

Про це у Facebook написав міністр оборони Рустем Умєров.

– Збройні Сили України разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність, – зазначив він.

Реакція Умєрова на відставку Залужного

Умєров зазначив, що війна не залишається однаковою, вона змінюється та вимагає змін.

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– Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги, – наголосив він.

Нагадаємо, що 8 лютого було ухвалено рішення змінити керівництво Збройних сил України. Валерій Залужний піде у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ, але президент Володимир Зеленський запропонував йому надалі залишатися в команді. Однак указу президента про звільнення Залужного поки немає на сайті глави держави.

Війна в Україні, Валерій Залужний, Рустем Умєров
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