Воины ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 на Таврическом направлении

Украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

ВСУ уничтожили Ка-52 из ПЗРК 7 февраля

Отмечается, что вражеский вертолет был уничтожен в среду, 7 февраля, в операционной зоне ОСГВ Таврия воинами одного из механизированных подразделений.

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— Вражеский Аллигатор с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении, — написал Тарнавский.

Он также добавил, что основные наступательные усилия противник сосредоточивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

Всего за сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 910 российских оккупантов, сообщили в Генштабе. По состоянию на 715-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 392 тыс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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