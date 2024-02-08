Воины ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 на Таврическом направлении
Украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили вражеский вертолет Ка-52.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.
ВСУ уничтожили Ка-52 из ПЗРК 7 февраля
Отмечается, что вражеский вертолет был уничтожен в среду, 7 февраля, в операционной зоне ОСГВ Таврия воинами одного из механизированных подразделений.
— Вражеский Аллигатор с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении, — написал Тарнавский.
Он также добавил, что основные наступательные усилия противник сосредоточивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.
Всего за сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 910 российских оккупантов, сообщили в Генштабе. По состоянию на 715-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 392 тыс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.