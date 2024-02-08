Воїни ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 на Таврійському напрямку

Українські захисники на Таврійському напрямку знищили ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

ЗСУ знищили Ка-52 з ПЗРК 7 лютого

Зазначається, що ворожий гвинтокрил знищили в середу, 7 лютого, в операційній зоні ОСУВ Таврія воїни одного з механізованих підрозділів.

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— Ворожий Алігатор з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку, – написав Тарнавський.

Він також додав, що основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

Загалом упродовж доби Збройні сили України ліквідували 910 російських окупантів, повідомили у Генштабі. Станом на 715-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 392 тис.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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