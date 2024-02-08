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Потери РФ на 8 февраля: ВСУ уничтожили еще 910 российских оккупантов

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 910 российских оккупантов.

Такие данные обнародовали утром 8 февраля в Генеральном штабе ВСУ.

Таким образом на 715-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 392 тыс.

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Потери РФ на 8 февраля 2024

  • личного состава ‒ около 392 380 (+910),
  • танков ‒ 6 383 (+11),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 899 (+20),
  • артиллерийских систем – 9 411 (+24),
  • реактивных систем залпового огня – 980,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 666 (+1),
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 325 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 191 (+14),
  • крылатых ракет– 1 880 (+31),
  • кораблей (катеров) ‒ 24,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 513 (+27),
  • специальной техники ‒ 1 505 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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