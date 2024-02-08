Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 8 февраля: ВСУ уничтожили еще 910 российских оккупантов
За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 910 российских оккупантов.
Такие данные обнародовали утром 8 февраля в Генеральном штабе ВСУ.
Таким образом на 715-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 392 тыс.
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Потери РФ на 8 февраля 2024
- личного состава ‒ около 392 380 (+910),
- танков ‒ 6 383 (+11),
- боевых бронированных машин ‒ 11 899 (+20),
- артиллерийских систем – 9 411 (+24),
- реактивных систем залпового огня – 980,
- средств противовоздушной обороны ‒ 666 (+1),
- самолетов – 332,
- вертолетов – 325 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 191 (+14),
- крылатых ракет– 1 880 (+31),
- кораблей (катеров) ‒ 24,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 513 (+27),
- специальной техники ‒ 1 505 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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