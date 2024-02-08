Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ на 8 лютого: ЗСУ знищили ще 910 російських окупантів
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 910 російських окупантів.
Такі дані оприлюднили вранці 8 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.
Тож станом на 715-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 392 тис.
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Втрати РФ на 8 лютого 2024
- особового складу ‒ близько 392 380 (+910),
- танків ‒ 6 383 (+11),
- бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20),
- артилерійських систем – 9 411 (+24),
- реактивних систем залпового вогню – 980,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 666 (+1),
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 325 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 191 (+14),
- крилатих ракет ‒ 1 880 (+31),
- кораблів (катерів) ‒ 24,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27),
- спеціальної техніки ‒ 1 505 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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