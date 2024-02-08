Втрати РФ на 8 лютого: ЗСУ знищили ще 910 російських окупантів

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 910 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 8 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 715-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 392 тис.

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Втрати РФ на 8 лютого 2024

особового складу ‒ близько 392 380 (+910),

танків ‒ 6 383 (+11),

бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20),

артилерійських систем – 9 411 (+24),

реактивних систем залпового вогню – 980,

засобів протиповітряної оборони ‒ 666 (+1),

літаків – 332,

гелікоптерів – 325 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 191 (+14),

крилатих ракет ‒ 1 880 (+31),

кораблів (катерів) ‒ 24,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27),

спеціальної техніки ‒ 1 505 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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