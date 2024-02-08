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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ на 8 лютого: ЗСУ знищили ще 910 російських окупантів

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 910 російських окупантів.

Такі дані оприлюднили вранці 8 лютого в Генеральному штабі ЗСУ.

Тож станом на 715-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 392 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 8 лютого 2024

  • особового складу ‒ близько 392 380 (+910),
  • танків ‒ 6 383 (+11),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 899 (+20),
  • артилерійських систем – 9 411 (+24),
  • реактивних систем залпового вогню – 980,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 666 (+1),
  • літаків – 332,
  • гелікоптерів – 325 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 191 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1 880 (+31),
  • кораблів (катерів) ‒ 24,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 513 (+27),
  • спеціальної техніки ‒ 1 505 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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