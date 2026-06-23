Россия атаковала Запорожье дронами: вспыхнули пожары, есть пострадавший
В ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 23 июня: что известно
По предварительным данным, российские войска совершили атаку на Запорожье, нанеся удары беспилотниками.
В результате обстрела произошло несколько пожаров. В Запорожье поврежден частный жилой дом и автозаправочная станция.
Впоследствии стало известно, что повреждениям также подверглись станция технического обслуживания и территория частной стоянки.
Из-за вражеского удара произошло возгорание автомобилей, пожары ликвидировали спасатели.
Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии за медицинской помощью обратился один человек.
Отдельно последствия вражеских атак зафиксировали и в Запорожском районе. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Из-за атаки возник пожар, который чрезвычайники оперативно ликвидировали.
За помощью к медикам обратились два человека — мужчина и 73-летняя женщина.
На местах продолжается ликвидация последствий российской атаки на Запорожье сегодня, 23 июня.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА