В ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 23 июня: что известно

По предварительным данным, российские войска совершили атаку на Запорожье, нанеся удары беспилотниками.

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В результате обстрела произошло несколько пожаров. В Запорожье поврежден частный жилой дом и автозаправочная станция.

Впоследствии стало известно, что повреждениям также подверглись станция технического обслуживания и территория частной стоянки.

Из-за вражеского удара произошло возгорание автомобилей, пожары ликвидировали спасатели.

Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии за медицинской помощью обратился один человек.

Отдельно последствия вражеских атак зафиксировали и в Запорожском районе. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Из-за атаки возник пожар, который чрезвычайники оперативно ликвидировали.

За помощью к медикам обратились два человека — мужчина и 73-летняя женщина.

На местах продолжается ликвидация последствий российской атаки на Запорожье сегодня, 23 июня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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