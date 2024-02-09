Литва передала Украине зимний пакет помощи

Правительство Литвы передало Украине очередной пакет помощи, цель которого — согреть воинов Сил обороны в условиях суровой зимы в окопах.

Об этом сообщил глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас в Х (ранее Twitter).

— Украинским бойцам передано зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, чтобы защитить их от холода во время нахождения в полевых условиях, — написал он.

В свою очередь украинский коллега Анушаускаса Рустем Умеров выразил благодарность союзникам за заботу о личном составе Вооруженных сил Украины.

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Он указал, что в партию помощи из Вильнюса вошло зимнее снаряжение, экипировка и десятки тысяч комплектов утепленной одежды для солдат.

— Спасибо министру обороны Литвы и всему литовскому народу за непоколебимую поддержку. Мы едины в нашей борьбе против российской агрессии, — указал Умеров в Х.

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