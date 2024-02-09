Литва передала Україні зимовий пакет допомоги
Уряд Литви передав Україні черговий пакет допомоги, який має на меті зігріти воїнів Сил оборони в умовах суворої зими в окопах.
Про це повідомив голова литовського Міноборони Арвідас Анушаускас в Х (раніше Twitter).
— Українським бійцям передано зимове спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу, щоб захистити їх від холоду під час перебування у польових умовах, – написав він.
Своєю чергою, український колега Анушаускаса Рустем Умєров висловив подяку союзникам за турботу про особовий склад Збройних сил України.
Він зазначив, що до партії допомоги з Вільнюса увійшло зимове спорядження, екіпірування та десятки тисяч комплектів утепленого одягу для солдатів.
— Дякую міністру оборони Литви та всьому литовському народу за непохитну підтримку. Ми єдині у нашій боротьбі проти російської агресії, – зазначив Умєров в Х.