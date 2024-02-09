Литва передала Україні зимовий пакет допомоги

Уряд Литви передав Україні черговий пакет допомоги, який має на меті зігріти воїнів Сил оборони в умовах суворої зими в окопах.

Про це повідомив голова литовського Міноборони Арвідас Анушаускас в Х (раніше Twitter).

— Українським бійцям передано зимове спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу, щоб захистити їх від холоду під час перебування у польових умовах, – написав він.

Своєю чергою, український колега Анушаускаса Рустем Умєров висловив подяку союзникам за турботу про особовий склад Збройних сил України.

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Він зазначив, що до партії допомоги з Вільнюса увійшло зимове спорядження, екіпірування та десятки тисяч комплектів утепленого одягу для солдатів.

— Дякую міністру оборони Литви та всьому литовському народу за непохитну підтримку. Ми єдині у нашій боротьбі проти російської агресії, – зазначив Умєров в Х.

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