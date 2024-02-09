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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Норвегия предоставит Украине больше ЗРК NASAMS — Минобороны страны

Норвегия предоставит Украине больше ЗРК NASAMS — Минобороны страны
Фото: Getty Images

Украина получит от Норвегии еще больше зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии на своей странице в социальной сети X.

— Норвегия предоставит Украине больше систем NASAMS, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS.

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Любой другой дополнительной информации Минобороны Норвегии не предоставило.

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NASAMS

В начале января 2024 года Норвегия приняла решение о прямой продаже своего оружия и продукции оборонного назначения Украине. Изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.

По словам главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, для безопасности Норвегии и Европы поддержка Украины является важной.

Зброя для України, Норвегия, Украина
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