Норвегия предоставит Украине больше ЗРК NASAMS — Минобороны страны
Украина получит от Норвегии еще больше зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.
Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии на своей странице в социальной сети X.
— Норвегия предоставит Украине больше систем NASAMS, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS.
Любой другой дополнительной информации Минобороны Норвегии не предоставило.
В начале января 2024 года Норвегия приняла решение о прямой продаже своего оружия и продукции оборонного назначения Украине. Изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.
По словам главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, для безопасности Норвегии и Европы поддержка Украины является важной.